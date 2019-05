Jubiläumswarte am Anninger sucht Retter

Derzeit ist ein Sanierungskonzept mit einer Kostenschätzung in Arbeit. Mit der Baubehörde und den Bundesforsten als Grundeigentümer werden Gespräche geführt. Die größte Hürde wird die Finanzierung, weiß Vereinsobmann Leopold Lindebner: „Ohne breite finanzielle Unterstützung durch das Land NÖ, die örtlichen Gemeinden und durch Sponsoren wird es nicht gehen“.

Um finanzkräftige Unterstützer wird bereits beim 13. Anningerkirtag am 16. Juni gebeten. Unter der diesjährigen Patronanz von Guntramsdorf wird der Kirtag am Vormittag beim Anningerhaus und am Nachmittag bei der Krausten Linde stattfinden.