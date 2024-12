Nach Nein zu Bauprojekt in Breitenfurt: Kann trotzdem gebaut werden?

Mit klarer Mehrheit hat sich die Bevölkerung in Breitenfurt (Bezirk Mödling) am Sonntag in einer Volksbefragung gegen ein geplantes Bauprojekt im Ort ausgesprochen. Auf einer derzeit nicht aufgeschlossenen Wiese in der Gemeinde sollen ein medizinisches Primärversorgungszentrum sowie mehr als 300 Wohnungen entstehen. Entsprechende Pläne der Grundstückseigentümerin Bettina Breiteneder und des Arztes Peter Klar - Bürgermeister der Gemeinde Laab im Walde - hatten zuvor für emotionale Diskussionen in Breitenfurt gesorgt.

"Respektieren Entscheidung"

Das Ergebnis ist rechtlich für die Gemeinde nicht bindend. Bürgermeister Wolfgang Schredl (ÖVP) kündigte am Sonntag an: "Wir respektieren diese demokratische Entscheidung der Bevölkerung." Die Befragung habe gezeigt, dass "die Mehrheit das Projekt auf dem Grundstück ablehnt", man wolle nun "die vielfältigen Faktoren sorgfältig prüfen und gemeinsam im Gemeinderat die nächsten Schritte beraten, um eine Lösung zu finden, die den Bedürfnissen und Wünschen unserer Gemeinde gerecht wird“, ließ Schredl Raum für Interpretationen.