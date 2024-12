Aufregung um ORF-Star: Armin Assinger zeigt Publikum den Mittelfinger

Diesen Auftritt hatte sich Ex-Skistar und Millionenshow-Moderator Armin Assinger wohl ganz anders vorgestellt. Anfang der Woche moderierte der 60-Jährige eine Veranstaltung in Breitenfurt in Niederösterreich. Es ging um den Bau eines neuen Primärversorgungszentrums sowie von 310 Wohnungen. Am Sonntag wird dazu im Ort eine Volksbefragung durchgeführt.