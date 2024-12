Perchtoldsdorf: SPÖ-Ehrenvorsitzender Plessl kandidiert mit neuer Liste

"Ja, ich habe schon die notwendigen Unterschriften beisammen und auch schon 20 Wahlzeugen. Die Kandidatenliste steht", bestätigt er im Gespräch mit dem KURIER. "Gemäß Gemeindeordnung bin ich der Letzte, also Liste 7 auf dem Wahlzettel."

Die Nachricht sorgt in Perchtoldsdorfs Lokalpolitik für gehöriges Aufsehen. Anton Plessl (83), SPÖ-Urgestein und Ehrenparteivoritzender, ehemaliger Vizebürgermeister der Gemeinde , wird zur Wahl im Jänner 2025 erneut antreten. Nach mehr als 55 Jahren als SPÖ-Mitglied allerdings nicht mehr für die Sozialdemokraten, sondern mit einer neuen Liste - der „ Bewegung der Generationen“.

Was ihn zu diesem überraschenden Schritt bewogen habe? "Es waren mehrere Gründe", sagt Plessl. "Man hat mich in der Perchtoldsdorfer SPÖ scheibchenweise abmontiert. Zuerst wurde mir der Fraktionsvorsitz weggenommen, das habe ich noch akzeptiert. Dann gab es eine regelrechte Rücktrittswelle in der Partei und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich mit der aktuellen Politik nicht mehr identifizieren."

"Bleibe Sozialdemokrat"

Seine Kritik beziehe sich allerdings ausschließlich auf die Ortspartei, betont der Ehrenvorsitzende. "Ich bin Sozialdemokrat und das bleibe ich auch. Ich habe bei der Nationalratswahl SPÖ gewählt, werde auch weiterhin sozialdemokratische Politik machen und ich verlasse die Partei nicht." Einen Parteiausschluss fürchte er nicht: "Der Bezirksvorsitzende hat mir gesagt, er sieht keinen Grund dafür, ich will ja auch nichts Böses. Man könnte mir Verrat an der SPÖ unterstellen, aber das ist es nicht. Ich will, dass eine sozialdemokratische Stimme im Gemeinderat erhalten bleibt. Es gibt auch einige SPÖ-Mitglieder, die mir jetzt bei der Kandidatur helfen."