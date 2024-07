"Beatrixheim" Perchtoldsdorf: Doch Neubau am alten Standort

Das sah auch Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) so. Sie startete Verhandlungen mit den zuständigen Stellen im Land NÖ. Nun kann sie gute Neuigkeiten verkünden: "Mit einem einstimmigen Beschluss der NÖ Landesregierung ist der Weg frei für eine Neuentwicklung des Areals für den Zweck einer zeitgemäßen Betreuungseinrichtung."

Privater Betreiber

Eine Weiterführung, bzw. ein Neubau des Hauses seitens des Landes war aber am jetzigen Standort von Anfang an ausgeschlossen worden. Das Grundstück soll daher an einen privaten Betreiber verkauft werden, der darauf ein neues Pflegeheim errichten kann. Die Ausschreibung für diesen neuen Betreiber werde in Kürze gestartet, die Umsetzung der neuen Einrichtung könne daher "zügig voranschreiten", hofft Kö, die dankbar ist für die Zustimmung des Landes: „Die Sicherung des Standorts und der Bau einer neuen Pflegeeinrichtung sind eine wichtige Botschaft an unsere ältere Generation und deren Familien.“