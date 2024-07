Alarm um Wolf im Ybbstal: Auf zwei Höfen wurden zehn Schafe gerissen

Ein seit dem Frühjahr im inneren Ybbstal immer wieder gesichteter Wolf soll nun der Verursacher eines blutigen Tierdramas am Königsberg bei Hollenstein/Ybbs gewesen sein. Auf zwei Höfen wurden seit Montag auf zwei Höfen insgesamt zehn Schafe und Lämmer, entweder gerissen oder so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Die Aufregung in der Gemeinde wächst und auch die Kritik an der vermeintlich zu laschen niederösterreichischen Wolfsverordnung nimmt zu. "Die Ergebnisse der DNA-Analysen, die belegen sollen ob es ein Wolf war, erwarten wir für die nächste Woche. Aber die Hinweise, dass es einer war sind schon recht massiv“, sagt die Hollensteiner Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (SPÖ). Seit April sei bekannt, dass sich ein Wolf in diesem Teil des Bezirks Amstetten aufhält, auch Bilder von Wildtierkameras und Beobachtungen der Jäger bestätigen die Existenz.

Am Ausflugsberg Königsberg wurden am Montag und Mittwoch nächtens zwei Bauernhöfe vermutlich vom Wolf heimgesucht. Beim ersten Mal fielen dem Raubtier zwei Schafe zum Opfer, wobei eines so schwer verletzt worden war, dass es in der Früh eingeschläfert werden musste.

Am zweiten Hof mussten bei dem Angriff zwei Schafe und sechs Lämmer ihr Leben lassen. Die Aufregung sei natürlich groß, so die Bürgermeisterin nach einem Lokalaugenschein am Donnerstag am Königsberg. Weil die unmittelbaren Bedrohungen für die Ortschaften und die Bevölkerung, wie sie die nö. Wolfsverordnung für einen Abschuss vorsieht, nicht gegeben seien, sei die Entnahme durch die Jäger vorerst kein Thema, berichtet Zebenholzer weiter.

Die Jägerschaft und Behörde sind in das Geschehen jedenfalls voll eingebunden, bestätigt die Bürgermeisterin. "Wir müssen darauf einstellen, dass der Wolf jetzt da ist“, sagt sie. Forderungen Trotz eines ganz aktuellen Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum absoluten Schutz von Wölfen in Österreich wird in NÖ an der Wolfsverordnung festgehalten. Für den FPÖ-Landwirtschaftssprecher und Landtagsabgeordneten Alexander Schnabel zeigen die Attacken, dass "die Aufhebung des Schutzstatus auf EU-Ebene und eine Nachjustierung der diesbezüglichen niederösterreichischen Wolfsverordnung dringend notwendig sind“, teilte er in einer Aussendung mit.

"Die Möglichkeiten, die mit den üblichen Herdenschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, können allesamt leicht von Wölfen überwunden werden“, erklärte Schnabel weiters. Er sieht einen wirksamen Schutz vor Wolfsangriffen in der konsequenten Entnahme der Raubtiere. "Der Wolf ist im Ybbstal angekommen. Das ist menschliches Siedlungsgebiet!“, so Schnabel und er warnt vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Raubtiers.