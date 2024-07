Der Wolf kommt in den Genuss höchsten Schutzes

Die Regierung hat eine Bataille verloren – Ruhe ist des Bauern erste Pflicht!“ Dieser Satz, in leichter Abwandlung der Erklärung des Preußenkönigs 1806 nach den Niederlagen von Jena und Auerstedt, mag einem in den Sinn kommen, wenn man sich die ersten Reaktionen österreichischer Politiker nach dem „Wolfs-Urteil“ des EuGH vom 11. Juli 2024 ansieht.

Tatsächlich hat dieses Urteil in einer Auslegungsfrage zu einem beeinspruchten Tiroler Abschussbescheid eine enorme Tragweite, weit über Österreich hinausreichend, aber eben ganz im Besonderen hierzulande. Immer deutlicher wird die Philosophie, die der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 1992 (FFH-RL) zugrunde liegt. Die Aufnahme des Wolfs in das strenge Schutzsystem gemäß Anhang IV der FFH-RL hat Folgen, ebenso der Umstand, dass Österreich zum Zeitpunkt des Beitritts diesbezüglich keinen Vorbehalt für sein Territorium vorgebracht hat – so wie dies viele andere Mitgliedstaaten getan haben.