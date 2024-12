Breitenfurt: Bürger sagen "Nein“ zu Ärztezentrum auf grüner Wiese

Das bestehende Primärversorgungszentrum in Breitenfurt sei schlichtweg zu klein geworden. Für den im PVZ tätigen Notfallmediziner und Bürgermeister von Laab im Walde, Peter Klar, kommt aktuell kein anderer Standort in Frage, als der "Wiesenpark“ (frühere EVN-Wiese). Wird die Primärversorgungseinheit nicht in Breitenfurt gebaut, würden "lediglich zwei Kassenplanstellen für Allgemeinärzte in der Gemeinde verbleiben“, der dritte Kassenvertrag ist an das Versorgungszentrum gebunden. Ein "Nein“ zum Projekt habe deshalb "negative Folgen für die Gesundheitsversorgung der Region“.

Die Angst habe gesiegt

"Die Angst vor Veränderung hat gesiegt. Wir werden uns für eine starke und zukunftsfähige Primärversorgung einzusetzen. Nur durch mutige und durchdachte Veränderungen können wir sicherstellen, dass alle Menschen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, wohnortnahen medizinischen Versorgung haben“, erklärte Klar nach der Volksbefragung.

Leider zeige sich in der aktuellen Debatte ein verbreiteter Irrglaube, so der Mediziner. "Wer nichts verändert, glaubt, dass alles bleibt, wie es ist. Doch Stillstand bedeutet Rückschritt. Unsere Aufgabe ist es, die Weichen so zu stellen, dass das Gesundheitssystem nicht nur die Herausforderungen von heute, sondern auch die von morgen bewältigen“, erklärt Peter Klar.