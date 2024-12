Auto im Schlamm festgefahren: Wiener wollte Pyrotechnik importieren

Die Polizei hat am Wochenende an der niederösterreichisch-tschechischen Grenze in Kleinhaugsdorf (Bezirk Hollabrunn) 219 pyrotechnische Gegenstände beschlagnahmt, die ein Wiener bei sich hatte. Der 20-Jährige wurde am Samstagabend kontrolliert, als er gemeinsam mit anderen versuchte, einen Pkw aus dem Schlamm herauszubekommen. Der Mann aus Wien-Döbling wurde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.