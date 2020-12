Bauernhof in St. Valentin in Flammen

Mehrere Feuerwehren stehen seit Stunden bei einem Großbrand auf einem landwirtschatlichen Anwesen in St. Valentin im Einsatz. Aus noch unbekannter Ursache ist in einem Stallgebäude ein Brand ausgebrochen, welcher sich in kurzer Zeit auf den Dachstuhl ausbreitete. Die Erstaufgabe bestand darin das Wohnhaus zu schützen, was den Einsatzkräften aufgrund des gezielten Einsatzes gelang. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Derzeit sind die Feuerwehren mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt.