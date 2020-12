Zimmer in Meidling stand in Vollbrand

Kurz vor 12 Uhr am Samstag ereilte die Wiener Feuerwehr der Notruf: Ein Zimmer in der Schönbrunnerstraße in Wien-Meidling stand in Vollbrand.

Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Mitgliedern aus, die Rettung hatte neun Fahrzeuge im Einsatz. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, am frühen Nachmittag waren die Einsatzkräfte mit Entrauchungs und Nachlöschmaßnahmen beschäftigt.

Über Verletzte gab es vorerst keine Informationen.