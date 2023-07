Artenschutz: Kleiner Piepmatz stoppt Parkdeck-Projekt in Wr. Neustadt

Er ist gerade einmal 15 Zentimeter groß und wiegt maximal 20 Gramm. Der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), ein äußerst seltener Singvogel, macht den Planern des neuen ÖBB-Parkdecks in Wiener Neustadt einen kräftigen Strich durch die Rechnung. Wenige Tage nachdem am Hauptbahnhof das neue Parkdeck mit über 1.000 Stellplätzen eröffnet wurde, mussten die weiteren Arbeiten sofort gestoppt werden.

Wie die Stadt Wiener Neustadt am Freitag bekannt gab, hat die ÖBB Infrastruktur als Projektpartner das Rathaus darüber informiert, dass die Abbrucharbeiten des alten Parkhauses am Ferdinand Porsche-Ring vorerst gestoppt sind. Der Grund sind einige Exemplare des unter Artenschutz stehenden Vogels, die aktuell in dem Gebäude nisten.

