Ist Ihnen auch einmal nach Ruhe zumute?

Jeder Impuls braucht einen Gegensatz. Der Rückzug nach dem Lärm ist entscheidend, sonst überhitzt man. Ich bin in Sizilien am Meer aufgewachsen, das ist meine Inspirationsquelle.

Durch meine Arbeit mit dem „Salon5 am Thalhof“ in Reichenau an der Rax bin ich auf die Berge gestoßen. Dort habe ich erkannt – ich bin mir bewusst, das mag jetzt naiv klingen – dass die Berge ja eigentlich die Restbestände des Meeres sind. Heute finde ich auch dort viel Ruhe und Kraft.