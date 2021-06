Kasematten sicherten sich Uraufführung vor Burgtheater

Im Vorjahr war das Festival erstmals zu Gast in Wiener Neustadt. Der Start im März 2020 wurde coronabedingt unterbrochen, im September ging das Festival weiter. Dem Erfolg der europäischen Königsdramatik tat die Verschiebung jedoch keinen Abbruch: Das Abschlusswochenende war ausverkauft.

An 16 Spieltagen standen 24 Vorstellungen und 12 Dialogveranstaltungen mit internationalen Gästen am Programm; Letztere sind auch heuer wieder geplant: Im Salon Royale wird jeden Sonntag über die anstehenden Stücke und deren Relevanz in der Gegenwart diskutiert.

Infos und Tickets: www.bloodycrown.at