Foto: Residenz Verlag Der wunderschöne rote Band ist mein persönlicher Liebling der insgesamt lesenswerten, neuen Gesamtausgabe des Residenz-Verlages. Die große Erzählkunst, der funkelnde Humor, die hinreißende Analyse menschlicher (und tierischer …) Verhaltensweisen ist von schlagender und erstaunlicher Aktualität und ein lustvolles und geistreiches Leseabeneuer. Da die vielseitige Baronin zudem eine bemerkenswerte Bühnenautorin ist, freue ich mich darauf, drei ihrer Werke 2018 am Thalhof zeigen zu können. Man kann sich mit dem roten Band darauf einstimmen ...

Die Salon5 und Thalhof-Intendantin sowie Autorin und Professorin am Max Reinhardt Seminar zeigt "Avanti Marie!", "Trilogie von Liebe und Tod" und "Hommage an Marie von Ebner-Eschenbach"

