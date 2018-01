Foto: Rowohlt Verlag Mein Lebensbuch ist „Les Fleurs du Mal“ („Die Blumen des Bösen“) von Charles Baudelaire. Dieses Buch habe ich immer dabei, weil ich mich mit der Geschichte sehr gut identifizieren kann. Die Hauptperson sieht die Welt ganz anders als alle anderen – und genauso geht es mir selbst oft!

* Die Frankokanadische Sopranistin ist bis 30. Jänner als Elisabetta in Donizettis „Maria Stuarda“ am Theater an der Wien zu erleben. Tickets 01/588 85, www.theater-wien.at

