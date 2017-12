Foto: Katholisches Bibelwerk Die Bibel begleitet mich seit meiner Kindheit. Sie ist für mich wie ein Kochbuch des Lebens, in dem jeder das passende Rezept für die Fragen findet, die ihn bewegen. In Stunden der Not und der Trauer spendet sie Hoffnung und Zuversicht. Sie ist ein Jahrtausende altes Werk, das nie an Aktualität verliert, was mich immer wieder fasziniert. Es steckt so viel Weisheit in diesen Zeilen, man muss sich nur die Zeit nehmen, sie zu lesen.



