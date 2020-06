Angeklagter vom Mordvorwurf freigesprochen

Mord, unterlassene Hilfeleistung oder Im-Stich-Lassen einer Verletzten? Vor dieser schwerwiegenden Entscheidung standen am Mittwoch die Geschworenen am Landesgericht Wr. Neustadt (NÖ) im Kriminalfall Heidrun Wastl. Knapp zwölf Jahre nach dem Verschwinden der 37-jährigen Kindergartenhelferin mussten sie entscheiden, ob Erich W. (42) die Frau im Wald eiskalt ermordet oder sie nach einem Sturz verletzt zurückgelassen hatte. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus: Bei Stimmengleichstand der Geschworenen (4:4) in der Frage des Mordes fiel die Entscheidung zu Gunsten des Beschuldigten aus. Das (nicht rechtskräftige) Urteil lautet auf zwölf Monate Haft für Im-Stich-Lassen einer Verletz-ten. Da Erich W. die Zeit bereits in U-Haft verbüßte, wurde er noch Mittwochabend aus der Haft entlassen.

Mit Spannung wurde am letzten Prozesstag der Auftritt des Ehemannes der Verschwundenen erwartet. Paul Wastl (53) wurde erstmals nach zwölf Jahren damit konfrontiert, dass ihn der Angeklagte selbst schwer belastet. Im Prozess tischte der Mordverdächtige nach zig verschiedenen Versionen die Story auf, dass Wastl ihm und seiner Frau in den Wald gefolgt sei und sie aus Eifersucht zur Rede stellte. Im Zuge eines Gerangels sei Heidi Wastl gestürzt, und beide hätten die Schwerverletzte sterbend im Dickicht zurückgelassen.

„Das ist eine komplette Lüge, ein Wahnsinn“, reagierte Wastl bestürzt auf die Anschuldigungen. Diese decken sich auch in keiner Weise mit den polizeilichen Ermittlungen, wie der Rufdaten-Rückerfassung, den Zeugenwahrnehmungen usw.

Denn Paul Wastl war während des Verschwindens seiner Frau, am 28. September 2001, beim Magistrat Wr. Neustadt an seiner Dienststelle. Er hatte eine Mobilbox-Nachricht von seiner Frau, dass Erich W. noch vorbeikommen würde, um für Tischlerarbeiten etwas auszumessen. Kurz danach kam der Anruf des Kindergartens, dass seine Frau den sechsjährigen Sohn nicht abgeholt hatte. Wastl fuhr sofort nach Hause, um nach dem Rechten zu sehen, es war jedoch zugesperrt und niemand zu Hause. „Ich habe unseren Sohn abgeholt und dann in Panik das Spital und alle Bekannten angerufen, aber sie war nirgends.“