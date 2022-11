Amstetten: Stadtvize bei Überholmanöver in Straßengraben gedrängt

Polizei und Feuerwehr standen nach dem Unfall im Einsatz. Wie hoch der Schaden am Wagen ist, könne er noch nicht sagen, berichtet Riegler. „Alles ging so schnell, wir hatten gar keine Zeit, das andere Fahrzeug zu beobachten oder das Kennzeichen zu erkennen. Die Polizei hat den Unfallhergang genau dokumentiert“, schildert Riegler im KURIER-Gespräch. Dabei ist es derzeit unvermeidlich, die aktuellen Geschehnisse in der Amstettner Stadtpolitik anzusprechen. Eine nächste von ihm und seiner Fraktion verlangte Sondersitzung des Gemeinderats wird nun am 21. November um 7 Uhr abgewickelt. Schon im Oktober war eine Extrasitzung, ebenfalls um 7 Uhr in der Früh notwendig, weil die SPÖ die reguläre Sitzung durch ihren Auszug gesprengt hatte.

Vorwürfe

Generell sprühen zwischen der Stadtregierung und den angriffigen Roten die Funken. So sieht sich ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter einem „permanenten Anpatzen und einer untergriffigen Tonalität“ der SPÖ ausgesetzt. Nicht mehr tolerierbar sei, dass dabei auch die Rathausbediensteten, speziell Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner, oder auch Amstettens Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer von der SPÖ ins Visier genommen werden.

Weil Letztere im Vorjahr die Entscheidung über eine Aufsichtsbeschwerde gegen ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer unterschrieben hatte, meinte Riegler in einem Interview in der NÖN, dass man „daraus eine gewisse Befangenheit ableiten könne“, weil Lehner und Gerersdorfer freundschaftlich verbunden seien.