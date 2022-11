FPÖ-Frontalangriff auf ÖVP: "Mikl-Leitner wird nach Wahl Geschichte sein"

Kein Wort über die SPÖ, kein Wort zu den Grünen - bei der Präsentation der Kandidatenliste für die Landtagswahl am 29. Jänner 2023 konzentrierte sich FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer voll auf die ÖVP.

"Wir treten an, um das System der ÖVP zu brechen", sagte Landbauer am Dienstag in St. Pölten. Zudem gehe er davon aus, dass "Mikl-Leitner nach der Wahl Geschichte ist". Die Landeshauptfrau bezeichnete der Politiker als "Mutter der Impfpflicht".