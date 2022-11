Unsanft wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Bezirk Krems in der Nacht auf Donnerstag aus dem Schlaf gerissen, als gegen 2 Uhr Früh die Sirenen heulten. Der Dachstuhl eines Heurigenlokals in der Kellergasse "Am Sauberg" hatte Feuer gefangen.

Objekt in Vollbrand

Die Flammen waren schon aus der Ferne zu sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehren Langenlois, Gobelsburg-Zeiselberg und Zöbing stand das Objekt bereits in Vollbrand.