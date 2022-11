Amstetten: SPÖ verlangt Sondersitzung des Gemeinderats

In der vergangenen turbulenten Sitzung am Allerseelentag beantragte die SPÖ die Million Euro für das anstehende Budget 2023 und forderte einen Auftrag an den Finanzausschuss, um konkrete Maßnahmen auszuarbeiten. Die schwarz-grüne Mehrheit stimmte mit dem Argument, bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen zu haben, dagegen.

„Scheinbar haben Christian Haberhauer und die Männer in seiner Stadtregierung hier den Bezug zu den Menschen völlig verloren. Schließlich bringt die Rekordteuerung bis tief in die Mittelschicht hinein Probleme mit sich. Hier braucht es endlich ordentliche Entlastungen für Haushalte und Vereine“, ließ SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler in einer Aussendung wissen.