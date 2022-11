Wohnortnahe medizinische Versorgung im Brennpunkt

Zwar gibt es in der Stadt Melk aktuell keine große Not mit unbesetzten Arztstellen, die Gründung eines Primärversorgungszentrums (PVZ) ist aber trotzdem sehr willkommen. Die Nutzung von ärztlichen Synergien und die Verbesserung des Angebots in vernachlässigten Bereichen haben sich die drei Gründerärztinnen des PVZ als ein Hauptziel gesetzt.

Die Zahl der PVZ in NÖ, für die sich mindestens jeweils drei Ärzte zusammenschließen müssen, liegt derzeit bei fünf. Zentren entstanden zuletzt in Purgstall und Gloggnitz. Melk und etliche andere sollen 2023 öffnen, kündigte Landesrat und Nögus-Chef Martin Eichtinger (ÖVP) an. Die Zentren seien „wertvolle Ergänzung zur hausärztlichen Versorgung, um weiterhin wohnortnahe Versorgung sicherzustellen“. Norbert Fidler, Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse, zeigte sich beim Besuch in Melk zuversichtlich, dass Ende 2023 in NÖ 14 PVZ in Betrieb stehen sollten. Jüngst vermeldete auch Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer, dass vier Ärzte für das neue PVZ in Mauer fix seien. Dort steigt am 18. November der Spatenstich für das PVZ.