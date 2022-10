„Es musste ein Termin gefunden werden, an dem 41 Gemeinderäte und die maßgeblichen Rathausbediensteten, wie die Abteilungsleiter und andere, einberufen werden konnten“, so Haberhauer. Am Allerseelentag seien für die Rathausbelegschaft vier Stunden Arbeit vorgeschrieben, am Vormittag könnten die in der Früh im Gemeinderat beschlossenen Verträge dann noch termingerecht abgefertigt werde. „Die SPÖ will einfach demokratische Mehrheiten im Gemeinderat nicht anerkennen“, kritisiert er die Oppositionslinie.