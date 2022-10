Junge Mutter bei Frontalzusammenstoß auf B3 schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 in Dürnstein in ihrem Heimatbezirk Krems ist am Nationalfeiertag eine junge Mutter schwer verletzt worden. „Christophorus 2“ transportierte die 23-Jährige nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ins Universitätsklinikum St. Pölten. Der ein Jahr alte Sohn der Frau wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei war die 23-Jährige mit ihrem Auto auf der Fahrt in Richtung Krems ins Schleudern geraten. Die Folge war ein Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines Paares aus dem Bezirk Oberwart. Der 68 Jahre alte Lenker und seine Frau (57) wurden ambulant behandelt.