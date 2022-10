Amstetten: Landesförderung für neues Millionenbad steht fest

„Es ist wichtig, dass Kinder schwimmen lernen können. Familien mit Kindern bzw. Babys werden hier familien- und altersgerechte Angebot finden. Sportschwimmer werden hier ebenso aktiv sein können, wie sportaktive Senioren. Zudem kommen wir den Bedürfnissen der Schulen und Vereine nach mehr Raum nach“, erklärte Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer.

Auch der Freizeitspaß werde nicht zu kurz kommen. Dafür seien unter anderem ein Wasserspielpark, Rutschen und drei Sprungtürme vorgesehen, so Haberhauer, der Landeshauptfrau für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung dankte. Es brauche immer ein Miteinander, so Haberhauer, der berichtete, dass es auch gute Gespräche mit den Nachbargemeinden gebe. In der politischen Marathondiskussion in Amstetten um den Badneubau hatte die SPÖ immer nachgebohrt, welche Unterstützung des Landes Haberhauer herausverhandelt hat. Nun ist das Geheimnis gelüftet.