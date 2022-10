Rapid-Handtuch als Hoffnung auf Klärung des Waldbrandes im Rax-Gebiet

Ein Jahr nach dem Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) ist die Ursache weiterhin ungeklärt. Nunmehr gibt es Hoffnung durch ein Rapid-Handtuch. Zwei Männer werden in diesem Zusammenhang als Zeugen gesucht, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag auf Anfrage mit und bestätigte Medienberichte.