Mächtige Explosion in NÖ: Weltkriegsmunition flog in die Luft

In den meisten Fällen werden die Kriegsrelikte vor Ort entschärft, abtransportiert und später unschädlich gemacht. "Die Mitarbeiter des Entminungsdienstes werden durchschnittlich drei bis vier Mal täglich angefordert - in Städten, in alpinem Gelände und in Gewässern", berichtet ein Heeressprecher.

Schwierige Situationen

Besonders viel zu tun gibt es in Niederösterreich. Von Jahresbeginn bis Ende Oktober musste das Team um Chef Wolfgang Korner gleich 50-mal ausrücken. Zum Vergleich: In Oberösterreich waren es 14 Einsätze, in Wien sechs.

In besonders schwierigen Situationen müssen die Bomben und Granaten allerdings gleich vor Ort gesprengt werden. Dabei handelt es sich meist um todbringende Geräte, die mit einem Langzeitzünder ausgestattet sind. Vier Mal war das heuer bereits der Fall.