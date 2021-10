Die Weltkriegsgranate, die aus dem See kam

Dass der Ossiacher See in der Szene der Kriegsrelikt-Fans eine besondere Rolle spielt, wird umso klarer, umso länger der 60-Jährige erzählt: 1.000 Waggons mit Munition seien nach Ende des Zweiten Weltkrieges am Villacher Bahnhof gestrandet. „In einem Gefangenlager in Treffen wurde die Munition bewacht. Nach Ende des Krieges musste sie verschwinden. Man hat schwimmende Brücken gebaut, ist mit Lkw darübergefahren und hat links und rechts die Munition in den See gekippt“, sagt Korner, bevor die rote Leine wieder dreimal zuckt. Die Auswirkungen von einst gelangen in Form einer gut 20-Kilogramm-Granate an die Oberfläche.

Dass kein anderer See in Österreich so voller Kriegsrelikte ist wie der Ossiacher See, verdeutlicht der Umstand, dass er der einzige See der Alpenrepublik ist, an dem die Entminer jährlich fix Station machen. Sogar deutsche Tauchmagazine werben mit den „historischen Ansichten“ unter Wasser. „Grundsätzlich kann nichts passieren, solange die Munition nicht manipuliert wird“, sagt Taucher Andreas, der die Stellung ober Wasser hält.