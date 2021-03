Täglich ein Bomben-Job: Der Entminungsdienst im Dauereinsatz

Drei- bis viermal am Tag müssen die Mitarbeiter des Entminungsdienstes österreichweit in den Einsatz. So auch, als Tobisch die Attrappe „entschärft“: In Langenzersdorf sind seine Kollegen gefragt, nachdem eine Fliegerbombe gefunden wurde.

Denn die Weltkriege haben ihre Spuren überall hinterlassen: Vom tiefsten Seegrund bis hin zum hochalpinen Gelände reicht das Einsatzgebiet des Entminungsdienstes. Überall bergen sie Kriegsrelikte, müssen die Sprengkörper im schlimmsten Fall an Ort und Stelle entschärfen.

Allein im vergangenen Jahr 45-mal. „Wenn ich etwa sehe, dass die Bombe mit einem Langzeitzünder versehen ist, muss sie an Ort und Stelle vernichtet werden“, erklärt Tobisch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), die beim Entminungsdienst auf Besuch ist.