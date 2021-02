Die Turbo-Küche des Bundesheeres: Wie Österreichs Soldaten verpflegt werden

Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt soll sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit dieser Problematik auseinandergesetzt haben. In manchen Regionen werde deshalb auch die Rückkehr zur eigenständigen Küche an den jeweiligen Standorten geprüft. Die ÖVP-Politikerin formuliert es so: „Zur Autarkie einer Kaserne gehört auch die Autarkie der Küchen. Es wird bei jeder Kaserne individuell beurteilt und wo immer es möglich ist, die Regionalität noch wesentlich stärker betont. Dort, wo es machbar ist, wird auch wieder in der Kaserne gekocht werden.“ Die ehemalige niederösterreichische Bauernbund-Chefin will zudem noch mehr Regionalität auf die Teller der Soldaten bringen, bisher stammen 80 Prozent der Zutaten aus heimischen Gefilden. „Wir werden in Zukunft die Nachhaltigkeit noch stärker betonen“, sagt Tanner.