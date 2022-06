Auf dem Rad zu neuem Nächtigungsrekord

Sommerfrische

Dass die Nachfrage nach Urlaub in Niederösterreich riesig sein wird, ist laut der Geschäftsführerin des Wiener Alpen Tourismus, Mariella Klement-Kapeller klar. „Es geht nur darum, wo und wie lange die Gäste Urlaub machen“. Die Region zwischen Wiener Neustadt, Schneeberg, dem Semmering und der Buckligen Welt stehe vor allem für drei Schwerpunkte. Kultur und Sommerfrische, Genuss in nicht weniger als 26 Wirtshauskultur-Gasthäusern sowie einem Rad- und E-Bike-Angebot, welches einzigartig in NÖ ist, sind sich Danninger und der Chef der NÖ Werbung, Michael Duscher einig.