Alles korrekt: Freispruch für Intendant Florian Krumpöck

Jede Menge Rechnungen

Krumpöck stritt von Anfang an alle Vorwürfe ab – so auch vor dem Straflandesgericht. Der Eigentümervertreter des Südbahnhotels sei dominant aufgetreten. Alle Entscheidungen das Südbahnhotel betreffend seien über ihn gelaufen, er habe auch die Arbeiter vor Ort angewiesen. Dementsprechend wollte man Konflikte vermeiden, sogar eine Gehaltsauszahlung in bar wurde ihm zugestanden, von 2019 bis 2021 erhielt er jährlich 20.000 Euro. Und als größter Posten wurden diese Zahlungen auch für die Infrastrukturförderungen eingereicht. Wobei: Die Arbeiten, die in den vorgelegten Rechnungen angeführt wurden, wurden auch tatsächlich durchgeführt.

Vor diesem Hintergrund konnte die Richterin keinen Grund ausmachen, weshalb Krumpöck und sein Team betrogen haben sollten. Die Schilderungen der beiden Angeklagten erschienen ihr schlüssig – im Gegensatz zu den Aussagen des ehemaligen Eigentümervertreters, der angab, sich aus reiner Redlichkeit selbst angezeigt zu haben.

Nach der Verhandlung zeigte sich Krumpöck erleichtert über den Freispruch – auch wenn er zu keiner Zeit daran gezweifelt habe. „Für uns ist klar, dass all diese Anschuldigungen ganz offensichtlich von bestimmten Personen deshalb inszeniert wurden, um uns und dem Kultursommer Semmering zu schaden.“