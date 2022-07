75-Tonnen-Holzklotz für den guten Ton am Semmering

Südbahnhotel gegen Panhans – so lautet das heurige Match am Semmering im Kampf um das kulturbeflissene Publikum. Nach dem Rauswurf des „Kultur.Sommer.Semmering“ aus dem Südbahnhotel, kocht der neue kulturaffine Eigentümer des Hauses, Immobilien-Unternehmer Christian Zeller, sein eigenes Süppchen. Und zwar nicht wie die Konkurrenz nur zwei Monate lang im Sommer, sondern konzentriert auf die Wochenenden das ganze Jahr über.

Für Außenstehende sieht es derzeit so aus, als ob die Grand Hotels am Semmering sich gegenseitig mit ihrem kulturellen Angebot übertrumpfen. Der gestern eröffnete Kultur.Sommer.Semmering liefert bis 4. September mehr als 80 Events mit Stars wie Senta Berger, Erwin Steinhauer, Birgit Minichmayr, Dörte Lyssewski, „Jedermann“ Lars Eidinger und so weiter. Am 16. Juli startet das Programm im Südbahnhotel mit ebenfalls klingenden Namen, darunter Bo Skovhus, Monty Alexander, Florian Teichtmeister und Ex-„Jedermann“ Philipp Hochmair.