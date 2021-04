Ärzte wollen sich die Impfnadel nicht wegnehmen lassen

Die geplanten Impfzentren in Niederösterreich stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Neben einigen Gemeinden, die um einen Standort umfallen, äußert nun auch die NÖ Ärztekammer heftige Kritik an den Plänen des Landes.

Wie berichtet, wird in jedem nö. Bezirk mit einer Verdreifachung der Corona-Impfstoffmengen im zweiten Jahresquartal ein eigenes Impfzentrum umgesetzt, 20 an der Zahl. Sie nehmen ab dem 19. April den Teilbetrieb auf und sollen ab Mitte Mai in Vollbetrieb 100.000 Impfungen pro Woche abwickeln können. In den blau-gelben Impfstraßen sollen künftig die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna injiziert werden. Die impfenden Hausärzte hingegen sollen ab dieser Zeit nur noch Vakzine von Astra Zeneca sowie von Johnson & Johnson bekommen.