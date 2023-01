74-Jähriger bei Absturz in Kletterhalle in Mödling schwer verletzt

In einer Kletterhalle im Bezirk Mödling ist am Dienstag ein 74-Jähriger aus einer Höhe von rund zehn Metern abgestürzt. Laut Angaben der Polizei öffnete sich aus bislang unbekannter Ursache der gesteckte Achterknoten am Hüftgurt des Mannes, wodurch dieser ungebremst zu Boden stürzte.

Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen schweren Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins Unfallkrankenhaus Meidling geflogen. Über seinen Zustand ist bisher nichts bekannt.