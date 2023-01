Nach Schüssen bei Polizeikontrolle in St. Pölten: Prozess Ende Jänner

Der 24-Jährige ohne Führerschein soll den nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw mit gestohlenen tschechischen Kennzeichen in der Landhausgarage abgestellt und danach versucht haben, mit seiner 28-jährigen rumänischen Begleiterin im Zug zu flüchten. Das Duo wurde am 26. November am Bahnhof St. Pölten festgenommen.

Suchtmittel bis unbefugter Waffenbesitz

Der österreichische Staatsbürger muss sich nach Angaben des Landesgerichts St. Pölten in der Einzelrichterverhandlung in Bezug auf die gestohlenen Kennzeichen wegen Urkundenunterdrückung sowie wegen unbefugten Besitzes einer Waffe - konkret eines Wurfmessers - verantworten. Der Suchtmittelbesitz ist aufgrund der geringen Menge nicht Teil der Anklage, hieß es von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

