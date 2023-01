Angriff auf Mädchen in Mistelbach: Polizei ersucht um Hinweise

Das Mädchen dürfte im Zuge der Abwehrreaktion in Richtung des Messers gegriffen haben; sie erlitt Schnittwunden an beiden Handinnenflächen. Der Täter ließ danach von dem Opfer ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtzentrum. Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Mistelbach verbracht, wo sie ambulant behandelt wurde.

Weiterer Vorfall

Es wurde umgehend nach dem Täter gesucht, jedoch ohne Erfolg. Allerdings könnte es sich bei einem weiterer Vorfall um denselben Mann handeln: Gegen 17.15 Uhr traf auf eine 21-jährige Frau am Mistelsteig auf einen Mann, der sich vor ihr aufbäumte. Als die junge Frau den Mann erblickte, zog sich dieser eine Sturmhaube über sein Gesicht. Er sprach kein Wort und es kam zu keinem Angriff. Als die Eingangstüre eines naheliegenden Wohnhauses geöffnet wurde, ging der Mann ruhig davon.