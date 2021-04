30.000 Tests pro Woche gegen hohe Inzidenz

Gemeinden

Die Testkapazitäten sind es auch, die jetzt im Bezirk noch massiv gesteigert werden, kündigte Bezirkshauptmann Johann Seper volles Engagement in den Gemeinden an. In 13 von 18 Gemeinden gibt es Teststraßen. „Wir können somit 25.000 bis 30.000 Testungen pro Woche anbieten“, kündigte Seper an. Ziel sei es, die Inzidenzahlen möglichst rasch massiv zu senken.