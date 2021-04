Intensivstations-Leiter: "Lockdown allein hilft nicht gegen Pandemie"

Von Intensivstationspersonal hört man, dass Patientinnen und Patienten, die aufgrund des Coronavirus auf die Intensivstationen kommen, jünger werden. Können Sie das bestätigen? Warum ist das so?

Es ist tatsächlich so, dass sich die Charakteristik der CoVid-19-Intensivpatienten im Vergleich zum Vorjahr etwas verändert hat. Die Patienten sind sicher jünger und es gibt neben der Patientengruppe mit bekannten Vorerkrankungen auch schwere Verläufe bei jungen Patienten ohne wesentliche Vorerkrankungen. Dies mag einerseits an der Dominanz der Virusmutante B.1.1.1.7 liegen, die im Vorjahr im Land noch nicht verbreitet war, und andererseits auch an der zum Teil schon vorhandenen Immunität durch die Impfungen der besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppe in den Pflegeheimen.

Die Pandemie dauert nun in Österreich bereits ein Jahr. Das medizinische Personal muss Unglaubliches leisten. Wie ist die Stimmung im Team? Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon an ihren Grenzen?

Es ist tatsächlich so, wie in der Normalbevölkerung auch, dass alle in diesem Umfeld tätigen Personen schon des Themas müde sind. Da es sich ja um eine ernsthafte Erkrankung mit ernster Prognose handelt, ist dies für das Behandlungsteam, neben der körperlichen Belastung auf Grund der Vorsichtsmaßnahmen, auch eine psychische Belastung. Dennoch nehme ich nach wie vor einen sehr professionellen und empathischen Umgang mit den Patienten und auch im Team wahr.