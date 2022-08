16-Jähriger wird bei Unfall mit Quad schwer verletzt

In Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger bei einem Unfall mit einem Quad schwer verletzt worden. Der Jugendliche aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha wurde nach notärztlicher Versorgung von „Christophorus 3“ in die Klinik Donaustadt nach Wien transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der 16-Jährige auf dem Quad war mit einem Lkw kollidiert. Der Unfall geschah laut Polizei, als der junge Niederösterreicher an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte. Trotz einer Vollbremsung des Lenkers des Schwerfahrzeugs kam es zum Zusammenstoß.