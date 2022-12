Zwei Schwerverletzte nach Rauferei: 18-Jähriger festgenommen

Der Besuch in einer Diskothek in Schattendorf in der Nacht auf Sonntag endete für zwei Burgenländer im Spital. Wie berichtet dürfte es in dem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen gekommen sein.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf KURIER-Anfrage bestätigte, wurde der Verdächtige am Sonntagabend festgenommen. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam und wird einvernommen. Bisher habe der Verdächtige keine Angaben zu dem Vorfall gemacht.

Während einer der beiden Verletzten - er soll einen Nasenbeinbruch erlitten haben - bereits aus dem Spital entlassen wurde, muss der zweite Verletzte weiter medizinisch versorgt werden. Weitere Details waren am Montag noch nicht bekannt.