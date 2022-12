"Frauenhaus oder sichere Wohnungen für das Südburgenland wären hilfreich"

Was kann präventiv getan werden, um Gewalttaten zu verhindern?

Wir sind sowohl im Polizei- als auch im Gesundheitsbereich in die Schulung und Ausbildung von Pflegepersonal oder von Polizisten eingebunden, um das Personal zu sensibilisieren. Wir sind einerseits im Bereich der Krages, an der FH Pinkafeld und in der Krankenpflegeschule eingebunden und wir sind mit den Tätereinrichtungen vernetzt. Wenn das Personal im Gesundheitsbereich gut geschult ist, dann kann man sehr viel niederschwellig erreichen. Ich denke, es gibt da eine gute Chance, in diesem Bereich relativ früh eine gute Unterstützung zu bieten.

Was sind Ihre Ziele für das kommende Jahr? Was wäre aus Ihrer Sicht nötig?

Es geht darum, das Angebot der Gewaltschutzzentren in Österreich bekannter zu machen. Die Menschen müssen wissen, dass sie sich kostenlos und anonym beraten lassen können, da wollen wir die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Wichtig ist es aber vor allem im Gesundheitsbereich, in Schulen, in der Justiz – überall wo Menschen betroffen sein können – ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen.

Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das ein Frauenhaus – oder die Möglichkeit für sichere Wohnungen – im Südburgenland. Denn Gewaltopfer, die im Südburgenland leben, gehen fast nie in das Frauenhaus im Nordburgenland. Die Frau müsste ihren Job aufgeben, die Kinder aus der Schule nehmen. Ein Angebot im Süden wäre meiner Meinung nach sehr hilfreich.