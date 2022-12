13-Jährige soll in einer Wohnung in Wien vergewaltigt worden sein

Bei diesem Fall kommen schnell Erinnerungen an eine Schlagzeile hoch, die vor gut einem Monat die Medien dominierte: In Meidling sollen eine Elfjährige und eine 14-Jährige vergewaltigt worden sein. Die Mädchen gingen in die Wohnung eines 18-Jährigen, um Drogen zu kaufen. Dort soll es zu schweren sexuellen Übergriffen gekommen sein.

Drogen sollen im aktuellen Fall keine im Spiel gewesen sein. "Dazu ist uns momentan nichts bekannt", sagt Polizeisprecherin Barbara Gass auf KURIER-Anfrage.

Verdächtiger streitet Vorwürfe ab

Am Sonntag erstattete die Mutter der 14-Jährigen Anzeige bei der Polizei. Ihre Tochter hatte ihr zuvor anvertraut, dass sie am 6. Dezember von einem ihr unbekannten Jugendlichen in einer Wohnung in der Lepoldstadt vergewaltigt worden sei.

Polizisten fuhren daraufhin in die Wohnung, in der der Übergriff passiert sein soll. Dort trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Täter, einen 16-jährigen Syrer, und nahmen ihn fest. Zur Vernehmung wurde er ins Landeskriminalamt gebracht. Der Jugendliche streitet alle Vorwürfe ab. Er wurde mittlerweile in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, führt die Ermittlungen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: