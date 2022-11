Elf- und 14-Jährige in Wien vergewaltigt

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag in Wien-Meidling eine Elf- und 14-Jährige vergewaltigt zu haben. Die beiden Mädchen hatten bereits am Vortag von dem 18-Jährigen eine Ecstasy-Tablette erhalten, diese geteilt und konsumiert. Als sie am Donnerstag erneut Suchtgift konsumieren wollten, kontaktierten sie den jungen Mann wieder. Dieser dirigierte sie in die Wohnung in Meidling, wo sich er und der 17-Jährige befanden. Die Wohnung gehört einem weiteren Freund der Männer.

In der Wohnung kam es zu den Übergriffen. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, soll die 14-Jährige zuerst freiwillig mit dem 17-Jährigen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Im Anschluss soll sie jedoch zu weiteren sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. Der 18-Jährige steht im Verdacht, das elfjährige Mädchen brutal vergewaltigt zu haben.