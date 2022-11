Drei Vergewaltigungen in Wien: Ermittler fassen Verdächtigen

Nach den drei Vergewaltigungen in Wien liefen die Ermittlungen der Polizei seit vergangener Woche auf Hochtouren - mit Erfolg, wie sich nun zeigt. In einem Fall gelang es den Ermittlern des Landeskriminalamts, den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen. Ein 32-jähriger staatenloser Mann soll in der Nacht auf Donnerstag eine Frau im Fridtjof-Nansen-Park gepackt, geschlagen, bedroht und vergewaltigt haben.

Staatenloser festgenommen

Mithilfe der Cobra konnte der Mann am Dienstagmorgen vor einem Wohnhaus in Ottakring festgenommen werden. Der Beschuldigte schweigt bisher zu den Vorwürfen. Wie die Polizei vergangene Woche bekanntgab, könne man nicht ausschließen, dass die Vergewaltigungen in Zusammenhang stehen. Dazu gebe es allerdings noch keine näheren Informationen. "Ob es eine Verbindung zu der mutmaßlichen Vergewaltigung vom 29. Oktober im Martin-Luther-King-Park gibt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen", heißt es von der Polizei.

Drei Tatorte

Der erste Fall passierte vergangenen Dienstag: Eine 18-Jährige betrat mit mehreren jungen Männern eine WC-Anlage am Praterstern in der Leopoldstadt und wurde dort Opfer eines sexuellen Übergriffs. Zwei 12-Jährige hielten vor der Anlage Wache. Als die 18-Jährige diese wieder verließ, entrissen ihr die zwei Kinder ihre Handtasche und flüchteten.

Fall zwei ereignete sich am Donnerstag um kurz nach Mitternacht in Liesing. Ein unbekannter Mann soll dort eine ebenfalls 18 Jahre alte Frau erst in einem Bus belästigt, sie verfolgt und im Fridtjof-Nansen-Park gepackt, geschlagen, bedroht und vergewaltigt haben. Sie beschreibt den Täter als etwa 175 Zentimeter großen Mann, Mitte 20, ausländischer Herkunft.

Der dritte Fall passierte in der Nacht auf Samstag in Favoriten. Eine 22-Jährige ging spätabends im Martin-Luther-King-Park in Favoriten spazieren, da sie Kopfschmerzen hatte und frische Luft brauchte. Gegen Mitternacht soll die junge Frau von hinten zu Boden gerissen worden und vergewaltigt worden sein. Die Frau beschreibt den Tatverdächtigen als etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: