Fall Leonie vor Gericht: Angeklagter kaufte 200 Ecstasy-Tabletten

Tag vier im Prozess rund um den Tod der 13-jährigen Leonie im Landesgericht für Strafsachen in Wien: Erstmals kommen Zeugen zu Wort. Zuerst jene Frau, die Leonie am 26. Juni 2021 in den Morgenstunden auf dem Grünstreifen in der Donaustadt entdeckte. „Ich arbeite in der Gasse, bin kurz vor 7 Uhr mit dem Auto um die Ecke gekommen“, schildert die Zeugin. Sie sah eine junge Frau an einen Baum gelegt und zwei Männer, die rund um sie standen. „Ich bin sofort hingelaufen, dachte, das Mädel ist bewusstlos“, schildert die Pflege-Assistentin.

Einer der Männer habe ihr gesagt: „Ich kenne sie nicht“ und ihr sein Handy entgegen gehalten. Am Telefon war die Rettung. Die Zeugin begann mit der Wiederbelebung – ohne Erfolg.

Dann wurde am Freitag jener Mann aus der Justizanstalt Simmering vorgeführt, der mit den Angeklagten telefonischen Kontakt hatte. Er war ursprünglich selbst als Beschuldigter geführt. Der 23-Jährige hatte ihn in der Nacht zwei Mal angerufen. „Er sagte, es sei ein berauschtes Mädchen bei ihm, dem es nicht gut geht.“ Der Zeuge habe ihm daraufhin geraten, dem Mädchen Zitronensaft zu geben, damit es ihm besser gehe. „10,15 Minuten später hat er noch einmal angerufen, weil es dem Mädchen nicht besser ging.“ Daraufhin sagte er ihm, er solle die Rettung rufen. Dass Leonie mehrere Ecstasy-Tabletten intus hatte, habe er nicht gewusst – was allerdings seiner Aussage bei der Polizei widerspricht.

Nur wenige Tage vor Leonies Tod habe ihn der Erstangeklagte kontaktiert, mit der Bitte, ihm 200 Ecstasy-Tabletten zu besorgen. "Ich habe sie von einem Ă–sterreicher besorgt und sie ihm ĂĽbergeben", schildert der Zeuge. Deshalb und wegen dem Handel mit 1,3 Kilo Kokain und Cannabis, verbĂĽĂźt er selbst gerade eine Haftstrafe von drei Jahren.