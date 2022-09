Leonie-Prozess: Geständnisse, die keine sind

Manche Geständnisse sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt werden. Selbst dann, wenn sie von zwei unterschiedlichen Personen angekündigt werden.

Im Prozess rund um den Tod der 13-jährigen Leonie passiert an Tag zwei genau das. Drei afghanische Männer sind angeklagt. Sie sollen daran schuld sein, dass Leonie unter Drogen gesetzt und mehrfach vergewaltigt wurde. Leonie starb.

Zwei von ihnen erklärten sich zu Beginn zumindest teilgeständig. Doch Schuld ist anscheinend eine Auslegungssache. Denn auch der zweite Angeklagte, der 19-jährige Ibraulhaq A., dessen Anwalt gestern ein volles Geständnis ankündigte, ist am Mittwoch im Landesgericht für Strafsachen in Wien an gar nichts schuld.