Zwei Innenstädte sollen grüner werden

Auch in der Südmetropole steht einiges an Arbeit an. In nicht einmal drei Wochen – genauer gesagt am 14. Juni – endet die Abgabefrist für den Oberwarter Stadtzentrum-Bewerb. Das EU-weit ausgeschriebene Projekt wird anschließend von einer Fachjury vergeben. Auch hier konnte sich die Bevölkerung direkt an der Ideenfindung beteiligen. „Die Gedanken der Bürgerbeteiligung sind in die Ausschreibungsunterlagen mit eingeflossen“, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde. Mobilitätsplanung, Verkehrsberuhigung und mehr Grün seien nur einige der öfter genannten Stichworte.