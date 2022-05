Experte warnt: „Intensität des Hagels wird zunehmen“

Besonders starke Schäden habe es laut Kurz an den Weinhängen in Hannersdorf (Bezirk Oberwart) gegeben. Aussicht auf Besserung sieht Kurz nicht: „Die Intensität wird weiter zunehmen. Die Hagel-Saison hat gerade erst begonnen, auch wenn sie nun schon früher beginnt.“ Während früher der Hagel hauptsächlich in den Sommermonaten zum Problem wurde, müsse man jetzt schon von Mai bis September damit rechnen. Im heurigen Jahr ging die Gewittersaison bereits am 16. Mai in Kärnten los. Besonders stark treffe dies natürlich die Landwirtschaft, denn ein Schutz, beispielsweise durch Planen, sei nicht möglich. Acht von zehn Landwirten seien laut Kurz gegen Hagelschäden versichert.